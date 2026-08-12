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Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:58 Son Güncelleme: 12.08.2026 11:24

Kardeşlik Yüzyılı'nda tarihi irade! Diyarbakır'dan Başkan Erdoğan'a Kürtçe teşekkür: "Gelek Sıpas Reis"

Türkiye Büyük Millet Meclis’inde 12 maddelik çerçeve yasasının kabul edilmesinin ardından bölgede barış iklimi kendini göstermeye başlarken, kentte bazı noktalara Kürtçe afiş asılarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür edildi. Diyarbakır-Şanlıurfa çevre yolu üzeri ile bazı noktalara, ‘Gelek sıpas Reis/çok teşekkür ederim Reis’ ‘Kardeşlik Yüzyılı’ afişi asıldı. Başkan Erdoğan’ın resminin de bulunduğu afişte ‘aşti bi xerbe/barış hayırlı olsun, brati her tim be/kardeşlik her zaman’ yazısı da yer aldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Kardeşlik Yüzyılı’nda tarihi irade! Diyarbakır’dan Başkan Erdoğan’a Kürtçe teşekkür: Gelek Sıpas Reis
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik eşik aşıldı. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kanunlaştı.

Sürecin arkasında durarak güçlü liderliğini bir kez daha gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede 'Barışın Mimarı' olarak görülürken, bölge halkı Başkan Erdoğan'ın arkasında olduğunu bir kez daha gösterdi. Yıllarca yaşanan olaylar nedeniyle en büyük acıların yaşadığı Diyarbakır'da yıllar sonra artık barış rüzgârları hâkim olurken, kentte Başkan Erdoğan'a gösterdiği güçlü iradesi nedeniyle teşekkür edildi.

Diyarbakır-Şanlıurfa çevre yolu üzeri ile bazı noktalara 'Gelek sıpas Reis/çok teşekkür ederim Reis, aşti bi xerbe/barış hayırlı olsun, brati her tim be/kardeşlik her zaman' yazılı Başkan Erdoğan'ın da resminin yer aldığı dev 'Kardeşlik Yüzyılı' afişi asıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinin Diyarbakırlıların gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu belirten AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye değil, bir dünya lideri olduğunu söyledi.

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#ŞANLIURFA #BAŞKAN ERDOĞAN #DEVLET BAHÇELİ #TERÖRSÜZ TÜRKİYE

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Kardeşlik Yüzyılı'nda tarihi irade! Diyarbakır'dan Başkan Erdoğan'a Kürtçe teşekkür: "Gelek Sıpas Reis"
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