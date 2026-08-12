Kardeşlik Yüzyılı'nda tarihi irade! Diyarbakır'dan Başkan Erdoğan'a Kürtçe teşekkür: "Gelek Sıpas Reis"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik eşik aşıldı. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kanunlaştı.

Sürecin arkasında durarak güçlü liderliğini bir kez daha gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede 'Barışın Mimarı' olarak görülürken, bölge halkı Başkan Erdoğan'ın arkasında olduğunu bir kez daha gösterdi. Yıllarca yaşanan olaylar nedeniyle en büyük acıların yaşadığı Diyarbakır'da yıllar sonra artık barış rüzgârları hâkim olurken, kentte Başkan Erdoğan'a gösterdiği güçlü iradesi nedeniyle teşekkür edildi.