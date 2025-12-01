Kardiyologların bile ağzına sürmediği o yiyecek! Kalbinizi yormakla kalmıyor adeta çürütüyor...

Reynolds, bu nedenle hastalara sıklıkla hindistan cevizi yağı tüketip tüketmediklerini sorduğunu ve LDL kolesterolü yükselten önemli etkenlerden biri olduğunu fark ettiğini belirtti. Ayrıca tavsiyeleri arasında "ölçülü olmak şartıyla" tereyağı kullanmanın daha iyi bir alternatif olacağını belirtti. Ancak araştırmalara göre zeytinyağı en sağlıklı seçim. Reynolds, "İnsanlar mümkün olduğunda bu yağla yemek yapmalı ve diğer yağları kullanıyorlarsa, mümkün olduğunca az kullanmalıdır" dedi.