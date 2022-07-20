Haberler Yaşam Haberleri Kardiyoloji Neye Bakar? Kardiyoloji Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:10 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:10

Kardiyoloji Neye Bakar? Kardiyoloji Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar?

Kalp belki de vücudumuzda en az bilgimiz olan ve en karışık organlardan biridir. Hem genetik hastalıklara yatkınlığı hem de kalp ile ilgili hastalıkların sinsi ilerliyor olması bazen korkutucu olsa da uzman doktorlar kontrolleri ile sağlığımızı her zaman kontrol altında tutabiliriz. Eğer siz de kalp ile ilgilenen tıp alanı hangisi diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Kardiyoloji ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de kardiyoloji hangi hastalıklara bakar sorusudur. Kardiyoloji nedir ve kardiyoloji neye bakar diye araştırmak ve hastalıklar için en uygun doktoru bulmak hepimiz için önemli bir konudur. Biz de bu yazımızda sizin için kardiyoloji ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Tüm detayları ile kardiyoloji hakkında merak edilenler için yazımızın devamına hep beraber geçelim.

Kardiyoloji Neye Bakar? Kardiyoloji Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar?

Her organda olduğu gibi kalp için de tıp alanında önemli çalışmalar ve uzmanlıklar bulunmaktadır. Kardiyoloji nedir diye merak ediyorsanız size bu yazımızda hem sorunuzun cevabını anlatıp hem de kardiyoloji hangi hastalıklara bakar bilgi vereceğiz.

Kardiyoloji Nedir?

Kalp ve dolaşım ile hastalıklarını inceleyen tıp dalını kardiyolojinin alanıdır. Daha önce dahiliye bölümünün bir alt dalı olarak karşımıza çıkan kardiyoloji artık bir uzmanlık alanını belirtmektedir ve uzmanlık gerektiren bir tıp dalıdır.

Kardiyoloji Neye Bakar?

Kardiyoloji bölümü kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ile ilgilenmektedir. Çabuk yorulma, ciltte morarma, çarpıntı, bayılma, ödem fazlalığı, nefes darlığının artması, artan göğüs ağrısı gibi belirtiler kardiyoloji bölümünün kapsamına girmektedir.

Kardiyoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Kardiyoloji bölümünün ilgilendiği hastalıklar ve bu hastalıkların isimlerinin listesi aşağıdaki gibidir. İşte kardiyoloji hangi hastalıklara bakar sorusunun cevap listesi;

  • Hipertansiyon.
  • Kalpte kan akışının zayıflaması / iskemik kalp hastalıkları.
  • Aort yetmezliği.
  • Aort darlığı.
  • Mitral kapak yetmezliği.
  • Kardiyak tümörler.
  • Miyokart infarktüsü.
  • Endokart hastalıkları.
  • Pulmoner yetmezlik.
  • Pulmoner stenoz.
  • Kardiyomiyopati.
  • Akut miyokardit.
  • Perikardiyal efüzyon.

Kardiyoloji Hastalıklarında Belirtiler?

Kalp ile ilgili bir hastalıktan şüpheleniyorsanız ve belirtilerin ne olduğunu merak ediyorsanız kardiyoloji hastalıklarının belirtilerini bilmeniz gerekmektedir. Kardiyoloji hastalıkları belirtileri aşağıdaki gibidir;

  • Geçmeyen çarpıntınız.
  • İstemsiz kilo kaybı.
  • Göğüs kafesinde ağrı ve sıkışma.
  • Solunum güçlüğüne bağlı göğüs baskısı.
  • Kan kusma.
  • Uykudan uyandıracak kadar nefessiz kalmak.
  • Ani bayılma.

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Kardiyoloji Neye Bakar? Kardiyoloji Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar?
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