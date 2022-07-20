Kardiyoloji Neye Bakar? Kardiyoloji Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar?

Her organda olduğu gibi kalp için de tıp alanında önemli çalışmalar ve uzmanlıklar bulunmaktadır. Kardiyoloji nedir diye merak ediyorsanız size bu yazımızda hem sorunuzun cevabını anlatıp hem de kardiyoloji hangi hastalıklara bakar bilgi vereceğiz.

Kardiyoloji Nedir?

Kalp ve dolaşım ile hastalıklarını inceleyen tıp dalını kardiyolojinin alanıdır. Daha önce dahiliye bölümünün bir alt dalı olarak karşımıza çıkan kardiyoloji artık bir uzmanlık alanını belirtmektedir ve uzmanlık gerektiren bir tıp dalıdır.

Kardiyoloji Neye Bakar?

Kardiyoloji bölümü kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ile ilgilenmektedir. Çabuk yorulma, ciltte morarma, çarpıntı, bayılma, ödem fazlalığı, nefes darlığının artması, artan göğüs ağrısı gibi belirtiler kardiyoloji bölümünün kapsamına girmektedir.

Kardiyoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Kardiyoloji bölümünün ilgilendiği hastalıklar ve bu hastalıkların isimlerinin listesi aşağıdaki gibidir. İşte kardiyoloji hangi hastalıklara bakar sorusunun cevap listesi;

Hipertansiyon.

Kalpte kan akışının zayıflaması / iskemik kalp hastalıkları.

Aort yetmezliği.

Aort darlığı.

Mitral kapak yetmezliği.

Kardiyak tümörler.

Miyokart infarktüsü.

Endokart hastalıkları.

Pulmoner yetmezlik.

Pulmoner stenoz.

Kardiyomiyopati.

Akut miyokardit.

Perikardiyal efüzyon.

Kardiyoloji Hastalıklarında Belirtiler?

Kalp ile ilgili bir hastalıktan şüpheleniyorsanız ve belirtilerin ne olduğunu merak ediyorsanız kardiyoloji hastalıklarının belirtilerini bilmeniz gerekmektedir. Kardiyoloji hastalıkları belirtileri aşağıdaki gibidir;