Kargalar geometri biliyor

Kargaların dünyanın en zeki hayvanlarından biri olduğu bilinir. Euronews'te yer alan habere göre, kargalar geometrik şekilleri ayırt edebiliyor. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, kargaların dörtgen şekillere bakıp aynı geometrik düzeni gösteren nesneleri diğerlerinden ayırt edebildiği ortaya çıktı. Araştırma ekibi, iki kargaya kareler, paralel kenarlar veya düzensiz dörtgenler gibi bir dizi şekil gösterdi. Kargalar, şekiller birbirine çok benzese bile farklılığı ayırt etti. Çalışma lideri nörobiyolog Andreas Nieder, "Bu özelliğin sadece insanlara özgü olduğunu, sadece insanların geometrik düzenliliği algılayabildiğini iddia etmek artık yanlış" dedi.