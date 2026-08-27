Kargo aracıyla otomobil çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

Şahinbey ilçesinin Beştepe Mahallesi Güneyşehir TOKİ konutları yolunda meydana gelen olayda Abdülkadir K. (22) idaresindeki 55 AAE 332 plakalı kargo aracı ile İhsan Toprak (34) yönetimindeki 50 ACR 650 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak yolun aşağısındaki tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki sürücü İhsan Toprak ile yanındaki Lalihan Toprak'ın (24) hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan sürücü Abdülkadir K. ile araçlarda bulunan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.