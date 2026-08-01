Makine ağrızası yaşayan kargo gemisi boğazdan çekildi: Trafik açıldı

Rusya'dan İskenderun'a gitmekte olan, Sao Tome and Principe bayraklı, 22 bin ton demir cevheri yüklü ve 154 metre uzunluğundaki 'HACI HÜSEYİN' isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası yaşadı. Arıza nedeniyle karaya doğru sürüklenen gemi, demir atarak durdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 botu sevk edildi. Olay nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

GEMİ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kargo gemisi Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle çekilerek demirletildi. Geminin güvenli bölgeye alınmasının ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı.