Kargo merkezinde 109 kg uyuşturucu ele geçirildi

Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde bir kargo merkezinde 109.3 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 21 Ağustos'ta bir kargo aktarma merkezinde yapılan rutin kontroller sırasında narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği 3 ayrı kargo paketi incelemeye alındı. Paketlerin içerisinde 210 kalıp halinde eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 300 milyon lira olduğu belirtildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, kargoları 24 Ağustos'ta teslim alan Abdurrahman Silinsin yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 25 Ağustos'ta tutuklandı. Soruşturmada olayla bağlantılı Mehmet Ayatullah Baykurtan isimli başka bir şüpheli daha tespit edildi. Şüpheliyi tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. Öte yandan kargoların gönderilme süreci, bağlantılı kişiler, iletişim ve mali hareketler ile uyuşturucu madde ticaretinin tüm boyutlarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Mete Efendioğlu - Editör