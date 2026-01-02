Kargo müdürünü öldüren katil tutuklandı

Adana'da Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'ndaki kargo firmasının şubesinde 30 Aralık'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Mehmet Fırat Yiğit (20), içerisinde gümrük kaçağı sigara bulunan koliyi göndermek üzere kargo şubesine teslim etti. Durumu fark eden şube müdürü Kamil Çelik, polise ihbarda bulundu. Şubeye gelen polis ekipleri, söz konusu kargoya el koydu. Durumu öğrenen Yiğit, kargo şubesine giderek Çelik ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Yiğit, tabancayla Çelik'i vurarak öldürdü. Şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yiğit, ifadesinde, "Kolilerin içerisinde hediyelik eşya vardı. 10 koliyi, firmaya aracılık eden Ömer D.'ye verdim. Ömer, bir süre sonra kargonun şubede kaybolduğunu söyledi. Şubeye giderek zararımın karşılamasını istedim ancak Kamil bana küfür etti" dedi. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Ömer D. (46) ve Mehmet Fırat Yiğit çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.