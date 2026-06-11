Kargocu kılığında kapının zilini çaldım

İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke Grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinin şüphelisi Bülent Gündüz'ün ifadesinin detaylarına SABAH ulaştı. Gündüz cinayeti şöyle itiraf etti: "Avcılar'dan metrobüsle Mecidiyeköy'e geldim. Yaya olarak akrabam olan Aynur Kanbur'un ikametine gittim. Kapının ziline bastım, Beni kargocu sanıp binanın kapısını açtı. Aynur kapıya geldi. Onu gördüğümde 'Ailemizin itibarını zedeledin, sen nasıl bir ailenin ferdi olduğunun farkında değilsin. Aile büyüğümüz olan Şevki dayımızın yeğeni nasıl böyle işlerle uğraşır, sen bizim ailemizin adını lekeledin' dedim. Aynur bağırarak 'Sen ne karışıyorsun, kimse bana karışamaz' diye tepki verince 3-4 el ateş ettim.

Yere yığıldığını görünce binadan çıktım. Yürüyerek Beşiktaş'a geçtim. Silahı denize attım." Soruşturmada dün Aynur Kanbur'un ablası emniyette ifade verdi. Bülent Gündüz'ü tanımadığını belirten abla Dilek Kıymış'ın "Akraba olduğumuzu söylüyor ama ben itiraf eden kişiyi tanımıyorum. Bir insanın hayatına kıyacak cesareti nereden alıyor bilmiyorum. Kesinlikle arkasında bir yönlendirme var diye düşünüyorum" dediği öğrenildi. Aynur Kanbur ile cinayet zanlısının 2009'da Bebek'te karşılaştıkları, ikili arasında bir tartışma yaşandığı tespit edildi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek soruşturmayla ilgili bilgi aldı.