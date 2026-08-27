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Giriş Tarihi: 27.08.2026

Kargodan 109 kilo eroin çıktı

SENA UYANER SENA UYANER
Kargodan 109 kilo eroin çıktı
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Ankara ve İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Van'dan İstanbul'a kargo yoluyla eroin gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Ankara Kahramankazan'da bulunan kargo aktarma merkezinde, içerisinde uyuşturucu madde bulunan kargo tespit edildi. Yapılan aramada 109 kilo 300 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde de içinde eroin bulunan kargoyu teslim alan şüpheli suçüstü olarak yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelen kömür yüklü TIR'la uyuşturucu madde taşındığı yönünde gelen ihbar üzerine ekipler TIR'ı Altındağ'da durdurdu. Yapılan aramada 1.5 kilogram esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kargodan 109 kilo eroin çıktı
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