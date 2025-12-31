Kargoyu polise veren müdürü öldürdü

Adana'da bir kargo şubesinde kaçak sigara göndermek isteyen şüpheli, durumu polise bildiren şube müdürünü öldürdü. Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki kargo şirketi şubesine gelen bir kişi, içerisinde kaçak sigara olan paketi kargo şirketinin şubesine bırakıp gitti. Şube müdürü Kamil Çelik, durumu fark etmesi üzerine polisi aradı ve gelen polis pakete el koydu. Durumu öğrenen şüpheli, işyerine gelerek tartıştığı Çelik'i tabancayla vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Çelik, hayatını kaybederken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.