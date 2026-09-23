Karaman’da karı-koca evde ölü bulundu! Kimyasal maddeden zehirlenme iddiası

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı apartmanın 3. katındaki dairede yaşandı. Namık ve Fatma Özcan çiftinin eve gelen oğulları anne ve babasını hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre evde kimyasal madde kullanıldığı yönünde not bulunması üzerine adrese AFAD ekipleri de sevk edildi. Bina çevresinde geniş önlemler alınırken, bina sakinleri de dışarıya çıkartıldı. Eve giren ilk ekipler de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastane sevk edildi. AFAD ekipleri özel kıyafetleri giyerek daireye girdi. İlk incelemelerde bir kimyasal madde bulgusuna rastlanılmazken, ekiplerin sabah saatlerinde evde tekrar ölçüm yapacağı, bu incelemelerin ardından cenazelerin adli tıp kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.