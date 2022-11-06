Karı koca öldü, oğulları yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Gülşen Ertap idaresindeki otomobil, Samsun-Ordu karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Fahri Candan'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fahri Candan ve eşi Ziynet Candan hayatını kaybetti. Ölen çiftin oğlu Yakup Candan ile diğer araç sürücüsü Gülşen Ertap ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.