‘Karımı ben attım’ sözleri davanın seyrini değiştirdi

Mardin'in Midyat ilçesinde 11 Ağustos günü 4 çocuk annesi Bedriye Naz'ın (27) 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Olayın hemen ardından evden ayrılarak olay yerinden uzaklaşan ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Bedriye Naz'ın eşi Levent Naz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; Levent Naz'ın, eşini pencereden aşağı atarak öldürdüğü belirtildi. Levent Naz savcılık ifadesinde suçlamayı reddederek, olay günü eşi tarafından aldatıldığına ilişkin mesajlaşmalar gördüğünü iddia etti. Durumu eşinin ailesine anlatacağını söylemesi üzerine Bedriye'nin pencereye koşarak camı açtığını ve kendisini aşağı attığını savundu. Olay yerinden derhal uzaklaşan Levent Naz, yakındaki marketten bir bıçak aldığını ve Bedriye'nin kendisini aldattığını iddia ettiği kişiyi bulmak amacıyla Midyat'ta arama yaptığını söyledi.

GÜN YÜZÜ GÖREMEYECEK

Levent Naz'ın olay günü evden ayrılmasının ardından aracına bindiği A.A'nın ifadesi de dosyaya girdi. Kendisine gösterilen fotoğraflardan aracına binen kişinin Levent Naz olduğunu kesin olarak teşhis eden A.A, Naz'ın kardeşi Yusuf ile konuştuğunu ve "Olayı ben yaptım, karımı ben attım, çabuk gel" şeklinde telefonda bağırdığını aktardı.



MÜEBBET İSTENDİ

Mardin'de, Bedriye Naz, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek öldü. Talihsiz kadının eşi Levent Naz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör