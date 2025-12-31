Karın başkentinde tarih beyaza büründü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Dere Üstü Islah Projesi kapsamında kent merkezinde önemli çalışmalar hayata geçirildi. Proje, 29 Eylül 2019 tarihinde mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında Hanedan Otel olarak bilinen ve içerisinde 1 otel, 39 iş yeri ile bazı resmi kurumların bulunduğu 5 katlı binanın yıkımıyla başladı.

Proje kapsamında daha sonra dere üstünde ve çevresinde bulunan yaklaşık 700 iş yeri ve bina yıkılarak enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmaların ardından, uzun yıllar binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ile 16'ncı yüzyılda inşa edilen Hüsrev Paşa Hamamı yeniden gün yüzüne çıktı. Yıkım sürecinde, yapıların altında kalan 10 tarihi köprü de ortaya çıkarıldı.

Dere ıslahı, restorasyon ve ışıklandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge hizmete açıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kent merkezinde yer alan vakıf eserleri de restore edilerek Bitlis'in tarihi dokusu yeniden canlandırıldı. Kar yağışının ardından tarihi eserlerin karla bütünleştiği manzaralar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Açık hava müzesini andıran kentte birçok vatandaş, eşsiz manzaraları görüntülemek için yüksek kesimlere çıkarak tarihi eserleri fotoğrafladı.