Özlem’i darp ederek öldüren katil kocanın cezası belli oldu

ÖNCE 3 TOKAT SONRA 5 YUMRUK ATMIŞ

Eşi ile barıştıktan sonra bir yakınlaşma olduğunu ancak alkol ve uyuşturucunun etkisiyle öldürdüğü eşi Özlem Dursun'un kendisine 'senin de adamlığın bu kadar' dediğini öne sürdü. Katil Dursun "O esnada eşim ile aramızda bir yakınlaşma oldu, ancak ben hem uyuşturucu hap hem de esrar ve alkol içtiğimden şevkim uyanmadı. Yatak odasından çıkıp tekrar boş odaya giderken eşim hatırladığım kadarıyla bana "senin de erkekliğin bu kadar" şeklinde bir cümle kurdu. Ben buna çok sinirlendim, eşime bana ne söylediğini sordum. Ancak eşim bana herhangi bir şey söylemediğini söyledi. Sonrasında alkol içmeye devam ettim. Bir ara eşim mutfaktayken tekrardan mutfağa gidip bana ne söylediğini sordum, herhangi bir şey söylemediğini söyleyince 3 tokat attım, Buna çok sinirlendiğim için ardından 5 kez yumruk attım. Yumruklardan birisi kulağına, diğeri çenesine, üçü de kafasına geldi. O esnada benim bulunduğum boş odadaydık. Eşim yere düşünce bir süre sonra yaptığıma pişman oldum ve bıçakla kendi kendime zarar verdim" şeklinde konuştu.

"CEZAMA RAZIYIM"

Karısını darp ettikten sonra fotoğraf çektiğini ve kendisine de oğlunun fotoğraf çekmesini istediğini savunmasına ekleyen Dursun ifadesinin devamında ise, "Sonrasında ağabeyimle konuşmadığım için eşimin fotoğrafını çekip kendi fotoğrafımı da oğlum Recep'e çektirerek Ebru Pursa isimli aile dostumuza ne halde olduğumuzu göstermek için gönderdim. Sonrasında eşim doğrulmak istedi ancak tam olarak doğrulamayınca ona yardım ettim ve kendisini hastaneye götürmek istediğimi söyleyince başımın belaya girebileceğini söyleyerek talebimi reddetti. Kendisini yatak odasına götürmemi istedi, ben de onu kucağıma aldım ancak alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğumdan yatak odası girişinde ayağım takılınca eşimle birlikte düştük. Sonrasında onu yatağına yatırdım ve müzik dinlediğim odaya geri döndüm. Bir süre sonra oğlum Recep 'anneme bir şey oldu' diyerek yanıma gelince eşimin yanına gittim. Eşim o esnada canlıydı, başını kucağıma alarak odada yaptığımdan çok pişman olmuş şekilde ağladım. O esnada da polisler geldi. Ben eşimi bilerek öldürmedim, eşimi çok seviyordum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Cezama razıyım gerekirse kendimi öldürürüm" ifadelerini kullandı.