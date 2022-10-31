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Giriş Tarihi: 31.10.2022 12:49 Son Güncelleme: 31.10.2022 13:09

Cani koca karısını ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Ankara’da yaşayan Bolulu Zekayi Çoşkun (71), karısı Huriye Çoşkun’u (72), 7 bıçak darbesiyle hunharca öldürdü. Koca kurbanı kadın Paşaköy Mezarlığına defnedilecek, katil koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Cani koca karısını ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Ankara Yenimahalle ilçesinde ikamet eden Makine Mühendisi Zekai Coşkun (71) ve Paşaköy doğumlu eşi Huriye Coşkun (72) arasında tartışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşini evde bulduğu ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayan koca olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suç aleti ile gözaltına aldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Huriye Coşkun'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Zekai Coşkun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen talihsiz kadın Huriye Coşkun'un cenazesinin de Bolu'ya getirildiği ve bugün Paşaköy Camisinde kılınacak Öğle ve Cenaze Namazı sonrası Paşaköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Olayı araştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, cinayetin neden işlendiği konusunda geniş çaplı araştırma başlattı.

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Cani koca karısını ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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