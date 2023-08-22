Karısını iş yerinde bıçakla katletti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadın, çalıştığı iş yerine gelen eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yeni Emek Mahallesi'nde zincir markette çalışan Sümeyye Yavlak (26), iş yerine dün saat 18.30 sıralarında gelen 5 yıllık eşi Mehmet Yavlak (32) ile tartıştı. Eşinin bıçakla kovalaması üzerine Sümeyye Yavlak kendisini marketin deposuna kilitledi. Kapıyı kırarak içeri giren ve eşini bıçaklayan Mehmet Yavlak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Sümeyye Yavlak'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgeden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.