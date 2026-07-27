Karısını öldürdü kayıp ihbarı yaptı

İstanbul Kağıthane'de 5 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın (27) korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kadının, eşi Volkan Karaçay tarafından evde boğularak öldürüldüğü, ardından cesedinin bir ormana gömüldüğü belirlendi. Polis sorgusunda suçunu itiraf eden cani koca ve kendisine yardım eden ağabeyi gözaltına alındı. İstanbul'da 21 Temmuz günü eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay (27) için yürütülen arama çalışmaları kan donduran bir itirafla sonuçlandı. Güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadının evden çıktığına dair hiçbir iz bulamadı. Araştırmasını derinleştiren ekipler, koca Volkan Karaçay'ın olay günü Sarıyer yönüne gittiğini saptadı. Ayazağa Yeşiltepe Mevkii'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin bulunması üzerine köşeye sıkışan Volkan Karaçay, sorgusunda cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

EVDE BOĞUP ORMANA TAŞIDI

Cani kocanın emniyetteki ifadesinde işlediği dehşet verici cinayetin detaylarını tek tek anlattı. Volkan Karaçay, eşini evin salonunda boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi balkondan aldığı bir iple battaniyeye sardığını söyledi. Çağırdığı taksiye koyduğu cesedi, haber verdiği ağabeyi Gökhan G. ile birlikte ormanlık alana götürdüklerini ve burada kazdıkları sığ bir çukura gömdüklerini itiraf etti.

HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞTILAR

Cinayetin ardından kardeşlerin hedef şaşırtmak amacıyla polise giderek kayıp başvurusunda bulundukları, yakınlarına ise Bedriye Karaçay'ın ailesinin yanına gitmiş olabileceğini söyledikleri belirlendi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan genç kadının kesin ölüm nedeni rapordan sonra netleşecek. Şüpheli koca ve ağabeyinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör