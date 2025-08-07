Karısını öldürüp ormana gitti kendini ağaca astı

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Durasalar mahallesinde yaşayan Mehmet ve Gonca A, çifti, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen adam, eline aldığı bıçakla eşini katletti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde Gonca A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kaçan Mehmet A'nın peşine düştü. Ormanlık alana doğru kaçtığı tespit edilen Mehmet A, iple kendisini bir ağaca asarak intihar etmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.