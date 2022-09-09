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Giriş Tarihi: 10.9.2022

Karısını taciz eden kişiyi minibüsle ezdi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Karısını taciz eden kişiyi minibüsle ezdi
İSTANBUL Sancaktepe'de Funda Y. adlı kadın, kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü müteahhit Nevzat A. ile karşılaşınca eşi Ömürcan Y.'ye durumu bildirerek konum attı. Karısının attığı konuma giden Ömürcan Y., Nevzat A'yı minibüsle ezdi. Kadının akrabaları da şüpheliye sopalarla saldırdı. 10 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen ve ağır yaralanan Nevzat A. hastaneye kaldırıldı. 8 suç kaydı olan Ömürcan Y. ve 2 suç kaydı olan Funda Y. gözaltına alındı. Funda Y. adli kontrolle serbest kalırken Ömürcan Y. tutuklandı.

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Karısını taciz eden kişiyi minibüsle ezdi
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