Karlı havada doyasıya eğlendiler

Ankaralılar yeni yılı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Güvenpark ve Kuğulu Park'ta renkli kutlamalarla karşıladı. Davul zurna eşliğinde halaylar çeken vatandaşlar, saatler 00.00'ı gösterdiğinde meşaleler yakarak kutlamalara başladı. Gökyüzüne bırakılan dilek fenerleri ve atılan maytaplar, başkent semalarında görsel bir şölen oluşturdu. Atlı polislerin ilgi odağı olduğu gecede eğlenceye kar yağışı eşlik etti. Şehrin simge yapılarından Anıtkabir, Ankara Kalesi, Ulus Atatürk Heykeli, Kızılay meydanı gibi yerler beyaza büründü.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin yakınları ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.