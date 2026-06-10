SON DAKİKA… Öğretmen Nurullah Tart karne günü 12 kurşunla öldürülmüştü! Katilin ailesinden TikTok ve Facebook’ta kan donduran paylaşım

2024 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda özel eğitim öğretmeni Nurullah Tart hayatını kaybetmiş, kuyumcu İbrahim Halilullah Tart ise ağır yaralanmıştı. Nurullah Tart'ın karne dağıtımının ardından kuyumcuya gittiği ve 12 kurşunla öldürüldüğü belirlenirken, saldırı sonrası gözaltına alınan M.T. tutuklanmıştı. Ayrıca, M.T'nin saldırı öncesinde farklı bir semtte mahalle muhtarı Eyüp Advanlı'yı da öldürdüğü ve hemen ardından kuyumcuya gittiği ortaya çıkmıştı.
"TEFECİLİK TALEBİNİ REDDETTİĞİ İÇİN SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ" İDDİASI
M.T.'nin, tefecilik işi için yardım talebinde bulunduğu, akrabası A.T.'nin bu talebi reddetmesi üzerine kendisine öfkelendiği ve bu nedenle onun iş yerine geldiği, ancak iş yerinde çocuklarıyla karşılaşması üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Nurullah Tart'ın ablası Yasemin Tart, SABAH'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"KATİLİ OLAY YERİNE GETİREN KİŞİLER ARAŞTIRILMADI"
Yasemin Tart, olayla bağlantılı olduğunu düşündükleri diğer kişilerin tespit edilmemesine tepki göstererek, "Bizim asıl problemimiz şu: Olayı gerçekleştiren şahıs zaten tutuklu. Ancak katili olay yerine çağıran, ilk öldürdüğü kişi olan Eyüp Advanlı'yı köyden çeşitli yöntemlerle getirten, katille birlikte yurt dışına kaçmayı planlayan kişiler araştırılmadı, ortaya konulan hiçbir delil dikkate alınmadı." dedi.
"ASLAN KAFESTE, BİR ÇIKARSA DIŞARIDAKİLER DÜŞÜNSÜN"
Dosyaya sundukları dijital delillerin arasında itiraf niteliğinde mesajların olduğunu, fakat bu içeriklerin de değerlendirilmediğini belirten Yasemin Tart, şu ifadeleri kullandı: "Katilin ailesinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlarda, olayın planlandığını açıkça ifade eden, adeta itiraf niteliğinde yazışmalar vardı. TikTok gibi sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda açık tehditler bulunuyor. 'Aslan kafeste, bir çıkarsa dışarıdakiler düşünsün' gibi ifadeler kullanılıyor. Katilin övüldüğü, suçun yüceltildiği ve dışarı çıkması halinde benzer eylemleri sürdürebileceğini ima eden çok sayıda paylaşım mevcut. Buna rağmen bu kişiler hakkında hiçbir işlem yapılmadı."
"DELİLLERİN KARARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Olayın ardından M.T.'nin ailesinin evlerini kapatarak bölgeden ayrıldığını, bu süreçte delillerin karartılmış olabileceğini düşündüklerini kaydeden Tart, sözlerini şöyle noktaladı: "Katil, avukatlarının yönlendirmesinin ardından akıl sağlığı yerinde değilmiş gibi davranmaya başladı. Bu dönemde adli makamları da oyaladı. Bu tür oyunlara müsaade edilmemeli. Katil dışında olayda katkısı olanlar dışarıda. Soruşturma eksik yürütüldü." Ayrıca bireysel kaçak silahlanma ve tefecilik çetelerine karşı daha sıkı denetim ve yaptırımlar uygulanmasını beklediklerini belirten Tart, yetkililerden bu konuda gerekli adımların atılmasını istediklerini ifade etti.