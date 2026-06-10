SON DAKİKA… Öğretmen Nurullah Tart karne günü 12 kurşunla öldürülmüştü! Katilin ailesinden TikTok ve Facebook’ta kan donduran paylaşım

"ASLAN KAFESTE, BİR ÇIKARSA DIŞARIDAKİLER DÜŞÜNSÜN"

Dosyaya sundukları dijital delillerin arasında itiraf niteliğinde mesajların olduğunu, fakat bu içeriklerin de değerlendirilmediğini belirten Yasemin Tart, şu ifadeleri kullandı: "Katilin ailesinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlarda, olayın planlandığını açıkça ifade eden, adeta itiraf niteliğinde yazışmalar vardı. TikTok gibi sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda açık tehditler bulunuyor. 'Aslan kafeste, bir çıkarsa dışarıdakiler düşünsün' gibi ifadeler kullanılıyor. Katilin övüldüğü, suçun yüceltildiği ve dışarı çıkması halinde benzer eylemleri sürdürebileceğini ima eden çok sayıda paylaşım mevcut. Buna rağmen bu kişiler hakkında hiçbir işlem yapılmadı."