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Giriş Tarihi: 27.06.2026 12:12

Karne günü okul önünde kalbinden bıçaklanmıştı! 16 yaşındaki Çağlar'dan acı haber...

Gaziantep'te okulun son günü karnesini aldıktan sonra okul önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Çağlar Gönülalan tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Karne günü okul önünde kalbinden bıçaklanmıştı! 16 yaşındaki Çağlar’dan acı haber...
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Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesinde meydana gelen olayda Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından Vadi Park'ta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, olay sırasında Halil A. (18) tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanan Çağlar Gönülalan (16) ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ve ameliyat edilen Çağlar Gönülalan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gönülalan'nın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Talihsiz gencin cenazesinin Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsal Başçeşme Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Olay sonrası kaçan ve kilometrelerce uzakta polis tarafından yakalanan katil zanlısı Halil A., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Karne günü okul önünde kalbinden bıçaklanmıştı! 16 yaşındaki Çağlar'dan acı haber...
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