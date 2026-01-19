Karne tatilinde çocukların kayak keyfi

Bitlis'te okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler, karne hediyesi olarak aileleri tarafından kayak merkezine götürülüyor. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, 2 tesisle hizmet verdiklerini belirterek bu tesislerden hem sporcuların hem de vatandaşların faydalandığını söyledi. Isparta Belediyesi ise sömestrda çocukların ve ailelerinin tatili daha keyifli geçirebilmesi amacıyla Davraz Kayak Merkezi'ne ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Çocuklar karın keyfini çıkararak, eğlenceli saatler geçiriyor.