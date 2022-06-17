Öğrencilerin karne almak ve uzun bir tatile çıkmak için bekledikleri gün geldi çattı! Bilindiği gibi daha önce açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı takvimi gereği karneler bugün verilecek. 17 Haziran'da tatile çıkacak öğrenciler 3 ay boyunca yoğun geçen senenin yorgunluğunu atacak. Sabah saatlerinden itibarek öğrenciler okullarına gitmeye başladılar. Peki, İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? İşte detaylar...
Bilindiği gibi eğitim sisteminde sabahçı ve öğrenci olmak üzere iki ayrı öğrenci grubu var. Bu durum karne törenlerinde de aynı şekilde devam ediyor. Genel olarak, sabahçı olarak nitelendirilen sabah eğitim gören öğrenciler karnelerini 09:00 ile 10:30 saatleri arasında alırken, öğlenci olarak nitelendirilen öğrenciler karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alacak.
Daha doğru bilgi için okul yönetimine başvurabilirsiniz...
E-Okul öğrenci portalı üzerinden detaylı notlarınızı, sözlü puanlamalarınızı, karne ortalamalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Aynı şekilde E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi ile veliler de çocuklarının eğitim öğretim yıllarının nasıl geçtiğini görüntüleyebilir ve bunun raporunu çıkarabilir.