Haberler Yaşam Haberleri Karne ne zaman, saat kaçta verilecek? 2021-2022 İlkokul Ortaokul ve Lisede karne öğleden önce mi sonra mı saat kaçta veriliyor?
Giriş Tarihi: 17.6.2022 07:44 Son Güncelleme: 17.6.2022 07:44

Karne ne zaman, saat kaçta verilecek? 2021-2022 İlkokul Ortaokul ve Lisede karne öğleden önce mi sonra mı saat kaçta veriliyor?

Karne ne zaman, saat kaçta verilecek? 2021-2022 İlkokul Ortaokul ve Lisede karne öğleden önce mi sonra mı saat kaçta veriliyor?

Milyonlarca öğrenci 17 Haziran Cuma yani bugün karne heyecanı yaşıyor. Öğrencilerin yanı sıra veliler de bu heyecanı yaşarken öte yandan sabah saatleriyle beraber “Karneler ne zaman saat kaçta verilecek, karne alınmazsa ne olur?” soruları yanıt aramaya başladı. Hem yorucu geçen senenin stresi hem de tatilin müjdesi öğrencileri heyecanlandırıyor. Peki, Karneler saat kaçta verilecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Öğrencilerin karne almak ve uzun bir tatile çıkmak için bekledikleri gün geldi çattı! Bilindiği gibi daha önce açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı takvimi gereği karneler bugün verilecek. 17 Haziran'da tatile çıkacak öğrenciler 3 ay boyunca yoğun geçen senenin yorgunluğunu atacak. Sabah saatlerinden itibarek öğrenciler okullarına gitmeye başladılar. Peki, İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? İşte detaylar...

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KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Bilindiği gibi eğitim sisteminde sabahçı ve öğrenci olmak üzere iki ayrı öğrenci grubu var. Bu durum karne törenlerinde de aynı şekilde devam ediyor. Genel olarak, sabahçı olarak nitelendirilen sabah eğitim gören öğrenciler karnelerini 09:00 ile 10:30 saatleri arasında alırken, öğlenci olarak nitelendirilen öğrenciler karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alacak.

Daha doğru bilgi için okul yönetimine başvurabilirsiniz...


E-Okul öğrenci portalı üzerinden detaylı notlarınızı, sözlü puanlamalarınızı, karne ortalamalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Aynı şekilde E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi ile veliler de çocuklarının eğitim öğretim yıllarının nasıl geçtiğini görüntüleyebilir ve bunun raporunu çıkarabilir.

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Karne ne zaman, saat kaçta verilecek? 2021-2022 İlkokul Ortaokul ve Lisede karne öğleden önce mi sonra mı saat kaçta veriliyor?
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