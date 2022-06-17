KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Bilindiği gibi eğitim sisteminde sabahçı ve öğrenci olmak üzere iki ayrı öğrenci grubu var. Bu durum karne törenlerinde de aynı şekilde devam ediyor. Genel olarak, sabahçı olarak nitelendirilen sabah eğitim gören öğrenciler karnelerini 09:00 ile 10:30 saatleri arasında alırken, öğlenci olarak nitelendirilen öğrenciler karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alacak.

Daha doğru bilgi için okul yönetimine başvurabilirsiniz...