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Giriş Tarihi: 21.1.2023

Karnelerini Bakan Özer verdi

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Karnelerini Bakan Özer verdi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bulunan hastane sınıflarında öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Özer, hastanede tedavi gören öğrenciler ve velilerle sohbet etti. Karne töreninde konuşan Özer, 51 hastanede benzer sınıfların olduğunu kaydetti. Skolyoz hastalığı sebebiyle ameliyat olan 12 yaşındaki Sefa Bekgöz'ün velisi Ayşe Bekgöz, "Üç haftadır buradayız. Çok memnunuz. Oğlum burada eğitimine devam etti" diye konuştu. 6'ncı kattan düşmesi sonucu fizik tedavi gören 12. sınıf öğrencisi Yüsra Nur Başboğa da hastanedeki eğitiminin çok güzel geçtiğini söyledi.

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Karnelerini Bakan Özer verdi
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