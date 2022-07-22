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Giriş Tarihi: 22.7.2022 23:34 Son Güncelleme: 22.7.2022 23:34

Karnıyarık tarifi: Karnıyarık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2022 MasterChef Türkiye yarışmasında 2. Tur yarışmacılarından Karnıyarık hazırlamaları istendi. Ekranlarda yapılışını görenler evde hazırlamak isteyerek Karnıyarık tarifi ile ilgili bilgi sahibi olmak amacıyla Karnıyarık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Karnıyarık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Karnıyarık tarifi: Karnıyarık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yarışmasının 2. Turunda yarışmacılar en lezzetli karnıyarık hazırlamak amacıyla tezgah başında mücadele verdi. Evde kendileri de hazırlamak isteyen izleyiciler ise karnıyarık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

KARNIYARIK TARİFİ: KARNIYARIK NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Karnıyarık tarifi ve tüm detaylar şöyle;

KARNIYARIK MALZEMELER

  • 8 adet orta boy patlıcan
  • 300 gram kıyma
  • 2 adet küçük boy
  • soğan
  • 3 adet sivri biber
  • 2 adet domates
  • 3 çorba kaşığı sıvıyağ
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 5-6 dal maydanoz

Kızartmak için: Sıvıyağ

Üzerine:

  • 2 adet sivri biber
  • 1 adet domates

KARNIYARIK YAPILIŞI

  1. Patlıcanları alacalı soyup, acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin.
  2. Daha sonra kurulayıp bol yağda kızartın ve kağıt havlu üzerine çıkarın.
  3. Soğanı ve biberleri temizleyip ince kıyın.
  4. Domateslerin kabuklarını soyup ince doğrayın.
  5. Sıvıyağı bir tavaya alıp, kıymayı kavurun.
  6. Üzerine soğanı ilave edin.
  7. Soğanların rengi dönünce salçayı ekleyin.
  8. Bir-iki dakika sonra biber ve domatesi ilave edin.
  9. Tuz ve karabiber ekleyin.
  10. 5 dakika kavurup, kıyılmış maydanozu katın ve ocaktan alın.
  11. Patlıcanların ortasını açın. Hazırladığınız harçtan içlerine doldurun.
  12. Üzerlerini biber ve domates dilimleri ile süsleyin.
  13. Fırın tepsisine yerleştirin.
  14. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerindeki biberler pişene kadar tutup çıkarın.
  15. Sıcak olarak servis yapın.

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Karnıyarık tarifi: Karnıyarık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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