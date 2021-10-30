Kars, Ardahan ve Sivas beyaza büründü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kars
, Ardahan
ve Sivas
'ta dün başlayan
kar yağışı kentlerde
etkili oldu. Yoğun kar yağışı
sürücülere ve sokaktaki
vatandaşlara da zor anlar
yaşattı. Kars kent merkezinde
sabah saatlerinde başlayan
kar, öğleden sonra etkisini artırdı. Sarıkamış
'ta kar kalınlığı ilçe
merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak
Merkezi'nde ise 15 santimetreye
ulaştı. Ardahan'da da il merkezi
karla kaplandı. Sivas'ın yüksek
kesimlerinde kar yağışı etkili
olurken Koyulhisar
ilçesine 17
kilometre uzaklıktaki Eğriçimen
Yaylası, beyaza büründü.