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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Kars, Ardahan ve Sivas beyaza büründü

Kars, Ardahan ve Sivas beyaza büründü
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kars, Ardahan ve Sivas'ta dün başlayan kar yağışı kentlerde etkili oldu. Yoğun kar yağışı sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Kars kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini artırdı. Sarıkamış'ta kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı. Ardahan'da da il merkezi karla kaplandı. Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası, beyaza büründü.
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Kars, Ardahan ve Sivas beyaza büründü
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