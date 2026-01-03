Kars buz tuttu: Termometreler eksi 28 dereceyi gösterdi!

Kars'ın çok soğuk olduğunu ifade eden Sedat Topçu, "Kars'a ticari amaçla ile gelmiştim. Kars'ın bu kadar soğuk olduğunu bilmiyordum. Aracımın camları buz tuttu. Onun temizliğini yapıyorum. Kars işte adıyla güzel, soğuk havalarla meşhur olan bir ilimiz, bu şekilde devam ediyoruz, soğuk memleket" dedi.