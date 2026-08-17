Karşı şeride geçen otomobil, gurbetçinin aracıyla çarpıştı! 2 ölü

Kaza, dün akşam saatlerinde Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde seyir halinde olan Mehmet Emin Şen (36) idaresindeki otomobil, önündeki bir araçtan kopan parçaya çarpmamak için direksiyonu kırdı ve karşı şeride geçerek gurbetçi Hüseyin Sami Eke (45) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan her iki aracın sürücüsü ile Mustafa Kaya (45) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Emin Şen ile Mustafa Kaya doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör