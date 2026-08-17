Haberler Yaşam Haberleri Karşı şeride geçen otomobil, gurbetçinin aracıyla çarpıştı! 2 ölü
Giriş Tarihi: 17.08.2026 17:35

Karşı şeride geçen otomobil, gurbetçinin aracıyla çarpıştı! 2 ölü

Konya’da otomobilin karşı şeride geçip, gurbetçi ailenin içinde bulunduğu araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybedetti. 1 kişi ise ağır şekilde yaralandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Karşı şeride geçen otomobil, gurbetçinin aracıyla çarpıştı! 2 ölü
  • ABONE OL

Kaza, dün akşam saatlerinde Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde seyir halinde olan Mehmet Emin Şen (36) idaresindeki otomobil, önündeki bir araçtan kopan parçaya çarpmamak için direksiyonu kırdı ve karşı şeride geçerek gurbetçi Hüseyin Sami Eke (45) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan her iki aracın sürücüsü ile Mustafa Kaya (45) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Emin Şen ile Mustafa Kaya doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KONYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Karşı şeride geçen otomobil, gurbetçinin aracıyla çarpıştı! 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA