Karşıdan karşıya geçerken canından olmuştu: Kübra’nın ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı!

'KARDEŞİM DE ONLAR GİBİ HAKİM VE SAVCI OLMAK İSTİYORDU'

Kübra'nın arkadaşlarının da durumdan kötü etkilendiğini belirten ağabeyi Hüseyin Sofioğlu ise "Adalet sağlanması için her şey yapacağız. Ceza almasını istiyoruz. Bu şekilde serbest bırakılmasına kabul etmiyoruz. Buradan sadece biz değil tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Tüm hakim ve savcılara sesleniyorum. Benim kardeşim de onlar gibi hakim ve savcı olmak istiyordu. Bu vatana, millete hayırlı olmak istiyordu" diye konuştu.