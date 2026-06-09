Karşıyaka stadı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmirlilere müjde

Karşıyaka Spor Kulübü'nün 30 yıla yakın süredir beklediği yeni stadyumu için kritik bir gelişme daha yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka Aksoy Mahallesi 26675 ada 11 parselde yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan izin çıktı.

MÜJDELİ HABERİ YILDIZ VERDİ

Müjdeli haberi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız verdi. Yıldız belediye meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Karşıyaka Stadı'nın yapım ihalesi ve Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında gerekli iznin verildiğini duyurdu.





HAYIRLI UĞURLU OLSUN

AK Partili Yıldız yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Karşıyaka Stadı'nın yapım ihalesi ile Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında gerekil olan izin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Ben ilgili yazıyı genel sekreterliğe ilettim. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

KARŞIYAKALILAR İÇİN MİLAT

AK Partili Adem Öztürk ise, "Karşıyakalılar için bugün bir milat. Tasarruf tedbirlerine takılmaması konusunda bir yazı ilettiniz. Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında Büyükşehir'e izin verilmesi yönünde bir yazı geldi. Geçmişi kenara bırakıyoruz. Biz Karşıyaka olarak stadımızı istiyoruz. Karşıyakalıların gözü aydın. Bizim sizden isteğimiz bir an önce proje ve yapım süreçlerini başlatmanız" dedi.

İZBB Başkanı Cemil Tugay

TUGAY'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İzBB Başkanı Cemil Tugay'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Tugay konuya ilişkin olarak yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Mehmet Kasapoğlu'na yürekten teşekkür ederim. En son kendisini aradım, cevaplar gelmiyor diye. Bu gelişmeler zannediyorum onun müdahalesi ile oldu. Cumhurbaşkanlığımıza bize genelge gönderdiği için teşekkür ediyorum. Bakanlığa verdikleri onlar için de teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız