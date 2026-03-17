Karşıyaka’da ’bayramlaşma’ krizi!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi belediye yönetimi ile işçiler arasında yaşanan maaş krizi, bayramlaşma programına da yansıdı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın şantiyede işçilerle bayramlaşma planı, sendikanın protesto hazırlığı sonrası iptal edildi.

SON ANDA İPTAL EDİLDİ

DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube yöneticileri, sabah saatlerinde ana şantiyeye giderek eylem hazırlığı yaptı. Şube Başkanı Ferit Akdoğan, saat 08.00 itibarıyla Başkan Ünsal'ın bayramlaşma programı yapacağı bilgisini aldıklarını, bu nedenle şantiyede toplandıklarını söyledi.

BAŞKAN ŞANTİYEYİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Akdoğan "Saat 8:00 itibariyle ana şantiyede Başkan Yıldız Ünsal'ın bayramlaşma yapacağı haberi geldi. Biz de bunu bildiğimiz için şantiyeye gittik ama bizim orada olduğumuzu bildiği için sonradan programın iptal edildiği bilgisi geldi. Biz de sonrasında şantiyeden ayrıldık. 1 saat sonra başkanın, işçiyi toplamadan sadece şantiyeyi gezmek ve birimlerde bayramlaşma yapmak için gideceği bilgisi geldi. Bilgiyi alır almaz şantiyeyi gittik. Başkan bizim geldiğimizi öğrenince şantiyeyi terk etmek zorunda kaldı." dedi.

HAK GASPI 8 AYDIR SÜRÜYOR

Maaşların 8 aydır gecikmeli olarak ödendiğini kaydeden Akdoğan "Karşıyaka Belediyesi, Kent A.Ş çalışanlarına 8 aydır maaş ödemiyor. 8 aydır süregelen bu hak gaspına somut bir çözüm üretmeyen Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, işçinin hakkını ödemek yerine bugün ana şantiyede hiçbir şey olmamışçasına bir 'bayramlaşma merasimi' düzenlemeye kalkmıştır. Boş cebimizle, ödenmeyen kiralarımızla ve biriken borçlarımızla alay edercesine planlanan bu tören, işçi sınıfının onuruyla oynama girişimidir. Emekçinin bayramı, ancak alnının teri kurumadan hakkı verildiğinde bayram olur. Bayramlaşma törenlerinden kaçarak, işçiyi görmezden gelerek bu süreci yönetemezsiniz. Derhal bu hukuksuzluğa son verin ve 8 aydır biriken maaş alacaklarımızı ödeyin!" ifadelerini kullandı.