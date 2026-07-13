Kars’ta ayı saldırısı! Yaralanan şahıs korku dolu anları anlattı

İlçeye bağlı Parmakdere köyünde gezmeye çıkan 65 yaşındaki Ali Özkan, önüne aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.

Bacağı kırılan ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Özkan, arazide bir süre süründükten sonra yola çıkarak çevredeki çobanlardan yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, Özkan'ı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Özkan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayı saldırısında yaralanan Ali Özkan, İzmir'den memleketi Kars'a geldiğini ifade ederek, "Çayırlık alanı gezerken üst tarafta bulunan ağaçlık alanda yavru ayılar vardı, bir anda bana saldırdı. Karşıma aniden çıktı fark etmedim, göğsüme pençe vurdu ben düştüm ayaklarıma sarıldı, yavruları vardı bağırdım daha sonra ayağımı kırdı gitti. Etrafta kimse yoktu 150 metre süründüm, hayvan otlatanlar vardı onlara bağırdım geldiler yardım ettiler." diye konuştu.

Özkan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.