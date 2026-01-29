Kars’ta dev fuhuş operasyonu: 4 adresten 20 gözaltı! 21 kadın kurtarıldı





20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 2'si emniyete serbest bırakıldı. 3 şüpheli adli kontrol, 3 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen S.Ç. (26), F.Ü. (31), T.İ. (44), E.B. (62), R.Ş. (59), E.G. (38), S.Y. (48), S.Y. (45), E.B. (43), D.R. (36), G.F. (40) ve O.Ç. (33) olmak üzere toplam 12 kişi tutuklama talebiyle sevk edildikleri Kars Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.