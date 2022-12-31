Kars’ta eksi 10 derece soğukta yılbaşı uygulaması

Kümbetli köyü kavşağı ve Sanayi Kavşağı'nda bulunan noktalarda görevli polis ve jandarma ekiplerini Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ziyaret ederek güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

EKİPLER HUZUR VE EMNİYET İÇİN GÖREVDE

Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, güvenlik güçlerine baklava ikram etti. Tüm Karslıların yeni yılını kutlayan Vali Vekili Tuna, uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurlu ve emniyetli bir şekilde yeni yıla girmesi için 356 jandarma personelimiz, 72 aracıyla, 60 unsuruyla ve 3 dronuyla görev yapmaktadır. Asayişi sağlamaya yönelik faaliyet yürütmektedir. Yine aynı şekilde Kars genelinde 389 emniyet personelimiz, 32 ekip halinde vatandaşımızın huzur ve emniyeti için faaliyette bulunmaktadır" dedi.

Tuna, "Bu yıl başında da önceliğimiz sahte alkolle mücadele, sonrasında teröre müzahir hareketlerin olması noktasında faaliyetler yürütülüyor. Bütün ekiplerimiz görevinin başındadır. İnşallah huzurla, afiyetle güzel bir yıla gireceğiz. Tekrar bütün hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.