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Giriş Tarihi: 5.1.2024 08:52 Son Güncelleme: 5.1.2024 09:37

Kars'ta feci kaza! Yolcu otobüsleri zincirleme kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Kars’ta feci kaza! Yolcu otobüsleri zincirleme kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıkamış ilçesinin Karakurt mevkisinde saat 07:45 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişinin vefat ettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yaralıların Sarıkamış Devlet Hastanesi"ne sevk edilerek tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Kars'ta otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var... Olay yerinden SON DAKİKA görüntüleri

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Kars'ta feci kaza! Yolcu otobüsleri zincirleme kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
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