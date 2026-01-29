Kars’ta fuhuş operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, 'fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik düğmeye basıldı.
"140 POLİS İLE EŞ ZAMANLI BASKIN"
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 2 alkollü mekan ve 2 apart işletmeye dron destekli 140 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, önceden tespit edilen konaklama yerleri ve eğlence mekanları didik didik arandı.
"21 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI"
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, fuhşa zorlandığı ve mağdur edildiği belirlenen 18 yabancı uyruklu, 3 Türk vatandaşı toplam 21 kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından 18 yabancı uyruklu mağdur kadın deport işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 Türk uyruklu mağdur kadının ifadesine başvuruldu.
"ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ"
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 17 fişek, fuhşa teşvik aracılık yer temininden elde edildiği değerlendirilen 72 bin lira ve 400 euro para, 45 cep telefonu, 1 döner bıçağı, 4 tablet, 1 laptop, 1 mekana ait kamera kayıt cihazı, 2 bilgisayar kasası ve 1 fotoğraf makinesi ele geçirildi.
"20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 2'si emniyete serbest bırakıldı. 3 şüpheli adli kontrol, 3 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen S.Ç. (26), F.Ü. (31), T.İ. (44), E.B. (62), R.Ş. (59), E.G. (38), S.Y. (48), S.Y. (45), E.B. (43), D.R. (36), G.F. (40) ve O.Ç. (33) olmak üzere toplam 12 kişi tutuklama talebiyle sevk edildikleri Kars Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.