Kars’ta fuhuş operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı

"21 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI"

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, fuhşa zorlandığı ve mağdur edildiği belirlenen 18 yabancı uyruklu, 3 Türk vatandaşı toplam 21 kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından 18 yabancı uyruklu mağdur kadın deport işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 Türk uyruklu mağdur kadının ifadesine başvuruldu.



"ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ"

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 17 fişek, fuhşa teşvik aracılık yer temininden elde edildiği değerlendirilen 72 bin lira ve 400 euro para, 45 cep telefonu, 1 döner bıçağı, 4 tablet, 1 laptop, 1 mekana ait kamera kayıt cihazı, 2 bilgisayar kasası ve 1 fotoğraf makinesi ele geçirildi.