Kars’ta kaybolan gençten sevindiren haber!

İhbar üzerine köye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yürütülen koordineli arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde kayıp Abdulsamet D, sağ olarak arazide bulundu. Abdulsamet D, UMKE ekiplerince köye getirilerek sağlık taramasından geçirildi.

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