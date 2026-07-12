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Giriş Tarihi: 12.07.2026 23:04

Kars’ta kaybolan gençten sevindiren haber!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki Abdulsamet D., yapılan çalışmalar sonucu sağ salim bulundu. Abdulsamet D, UMKE ekiplerince köye getirilerek sağlık taramasından geçirildi.

AA Yaşam
Kars’ta kaybolan gençten sevindiren haber!
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İlçeye bağlı Boyalı köyü kırsalında hayvanlarını otlatmak amacıyla sabah evden ayrılan 17 yaşındaki Abdulsamet D'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yürütülen koordineli arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde kayıp Abdulsamet D, sağ olarak arazide bulundu. Abdulsamet D, UMKE ekiplerince köye getirilerek sağlık taramasından geçirildi.

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#KARS #SARIKAMIŞ

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Kars’ta kaybolan gençten sevindiren haber!
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