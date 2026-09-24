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Giriş Tarihi: 24.09.2026 08:59

Kars'ta seyir halindeki TIR alev aldı köprüden düştü: Şoför son anda kurtuldu

Kars’ta seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Tır kontrolden çıkarak köprüden düştü. Yangını fark eden sürücü, kendisini son anda araçtan dışarı atarak kurtardı.

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Kars’ta seyir halindeki TIR alev aldı köprüden düştü: Şoför son anda kurtuldu
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Kars Çevreyolu Sebze Hali mevkisinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan tırın henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

ALEVLER KISA SÜREDE TIR'I SARDI

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak kendisini dışarı attı. Alevlerin kısa sürede tırın büyük bölümünü sardığı yangın, çevrede paniğe neden oldu.TIR kontrolden çıkarak köprüden düştü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki araç ve alanlara sıçramadan tamamen söndürüldü.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yangın sırasında hafif şekilde yaralanan tır şoförüne olay yerinde müdahale edildi. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KARS

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Kars'ta seyir halindeki TIR alev aldı köprüden düştü: Şoför son anda kurtuldu
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