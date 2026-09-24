Kars’ta seyir halindeki TIR alev aldı köprüden düştü: Şoför son anda kurtuldu

Kars Çevreyolu Sebze Hali mevkisinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan tırın henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
ALEVLER KISA SÜREDE TIR'I SARDI
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak kendisini dışarı attı. Alevlerin kısa sürede tırın büyük bölümünü sardığı yangın, çevrede paniğe neden oldu.TIR kontrolden çıkarak köprüden düştü.
SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yangın sırasında hafif şekilde yaralanan tır şoförüne olay yerinde müdahale edildi. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.