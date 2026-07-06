Kars’ta şiddetli yağmur ve fırtına çatıları uçurdu, ağacı kökünden söktü

Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmurla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar, birçok noktada vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.



Fırtınanın en fazla etkili olduğu Akyaka ilçesinde bir evin çatısı kuvvetli rüzgara dayanamayarak yerinden söküldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Şiddetli yağış nedeniyle bir evi de su bastı. Kısa sürede dolan yağmur suları evin içerisine girerken, ev sahipleri panik yaşadı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, yaşanan olay nedeniyle evde maddi zarar oluştu.

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Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yol kenarında bulunan büyük bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle ulaşım kısa süreliğine aksarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, ağacı kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.



Olumsuz hava koşullarının ardından ilgili kurum ekipleri kent genelinde meydana gelen hasarları tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Meteorolojik uyarıların ardından etkili olan sağanak ve fırtınanın gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.