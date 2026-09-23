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Giriş Tarihi: 23.09.2026 17:32 Son Güncelleme: 23.09.2026 17:38

Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kars’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı.

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İHA
Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı
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Kaza, Kars-Çakmak köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çakmak köyü istikametinden Kars kent merkezine seyir halinde olan hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.


Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kars'ta trafik kazası: 2 yaralı


Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlardan birinde sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.


Kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kars'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #KARS #AFAD

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Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı
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