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Giriş Tarihi: 30.9.2024 15:56

Kars'ta vahşet: Eşi tarafından vurulan Sıla hayatını kaybetti

Kars'ta Delal M. (30), tartıştığı 7 aylık bebeğinin annesi Sıla M.'yi (18) tabancayla vurdu. Sıla M., olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA
Kars’ta vahşet: Eşi tarafından vurulan Sıla hayatını kaybetti

Korkunç olay, Susuz ilçesi Büyük Çatak köyünde yaşandı. Delal M. ile eşi Sıla M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Delal M., eşine tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Sıla M.'nin cesediyle karşılaştı. 7 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Sıla M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Delal M. ise Susul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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Kars'ta vahşet: Eşi tarafından vurulan Sıla hayatını kaybetti
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