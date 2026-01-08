Kars’ta yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Kars Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre, önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kars için yapılan tahminlerde ise soğuk ve karlı havanın gece saatlerinden itibaren etkili olacağı öngörülüyor. Bu gelişmelerin ardından öğrenci ve veliler, "Kars'ta yarın okullar tatil mi, Kars Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…