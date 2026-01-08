Haberler Yaşam Haberleri Kars’ta yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Kars Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 15:06 Son Güncelleme: 8.01.2026 15:10

Kars’ta yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Kars Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?

Kars’ta gece saatlerinden itibaren başlaması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın kent genelinde olumsuzluklar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Meteorolojiye göre yağışın gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından öğrenci ve veliler, “Kars’ta yarın okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre, önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kars için yapılan tahminlerde ise soğuk ve karlı havanın gece saatlerinden itibaren etkili olacağı öngörülüyor. Bu gelişmelerin ardından öğrenci ve veliler, "Kars'ta yarın okullar tatil mi, Kars Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kars Valiliği'nden henüz kar tatili açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili bir gelişme olduğu takdir de haberimizde olacaktır.

İşte 5 günlük hava durumu raporu;

