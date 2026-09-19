Kartal Belediyesi’nde 15 milyon TL’lik skandal! İhale dosyasında dikkat çeken ayrıntılar

ŞARTNAMEDEKİ SAYFA SAYISI TUTMADI

İhale kapsamında basılan çocuk dergilerine ilişkin yapılan incelemede ise şartname ile fiili baskı arasında fark bulunduğu tespit edildi. Şartnamede öngörülen sayfa sayısına göre hazırlanması gereken çocuk dergilerinin en az 40 sayfa eksik basıldığı belirlendi. İhale kapsamında basılan dergilerin toplam adedi dikkate alındığında eksik basılan sayfaların toplamının yüz binleri bulabileceği hesaplandı.

Dosyadaki bu tespit, şartnamede belirtilen baskı içeriğinin eksiksiz şekilde yerine getirilip getirilmediği ve eksik sayfalara rağmen ödeme yapılıp yapılmadığı sorularını gündeme getirdi.