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Giriş Tarihi: 19.09.2026 18:07 Son Güncelleme: 19.09.2026 18:17

Kartal Belediyesi'nde 15 milyon TL'lik skandal! İhale dosyasında dikkat çeken ayrıntılar

Kartal Belediyesi’nin “Kültürel Etkinliklerin Duyurulmasına Yönelik Muhtelif Malzeme Alımı İşi” kapsamında hazırlanan ihale dosyasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. 12 milyon 516 bin 500 TL bedelle sonuçlanan ihalede yüzde 19,30 iş artışı yapıldı. Çocuk dergilerinin şartnamede belirtilenden en az 40 sayfa eksik basıldığı, dağıtım için ödeme yapılmasına rağmen yayınların hangi adreslere teslim edildiğini gösteren bilgilerin ise dosyada yer almadığı belirtildi.

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Kartal Belediyesi’nde 15 milyon TL’lik skandal! İhale dosyasında dikkat çeken ayrıntılar
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Kartal Belediyesi tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen "Kültürel Etkinliklerin Duyurulmasına Yönelik Muhtelif Malzeme Alımı İşi'ne ilişkin dosyada yer alan bilgiler, baskı ve dağıtım sürecine ilişkin dikkat çeken ayrıntıları ortaya koydu.

Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihalede ihale dokümanını yalnızca belediye şirketinin indirdiği, başka bir firmanın teklif sunmadığı görüldü. İhale, tek geçerli teklifin ardından 12 milyon 516 bin 500 TL bedelle belediye şirketine verildi. İhale sürecinin ardından iş kapsamında yüzde 19,30 oranında iş artışına gidildi. Böylece başlangıçta 12 milyon 516 bin 500 TL olan ihale bedelinin toplam büyüklüğü yaklaşık 15 milyon TL'ye ulaştı.

ŞARTNAMEDEKİ SAYFA SAYISI TUTMADI

İhale kapsamında basılan çocuk dergilerine ilişkin yapılan incelemede ise şartname ile fiili baskı arasında fark bulunduğu tespit edildi. Şartnamede öngörülen sayfa sayısına göre hazırlanması gereken çocuk dergilerinin en az 40 sayfa eksik basıldığı belirlendi. İhale kapsamında basılan dergilerin toplam adedi dikkate alındığında eksik basılan sayfaların toplamının yüz binleri bulabileceği hesaplandı.

Dosyadaki bu tespit, şartnamede belirtilen baskı içeriğinin eksiksiz şekilde yerine getirilip getirilmediği ve eksik sayfalara rağmen ödeme yapılıp yapılmadığı sorularını gündeme getirdi.

DAĞITIM İÇİN DE BEDEL ÖDENDİ

İhale kapsamında yalnızca yayınların basımı değil, basılan kitapçıkların şehir içi ve şehir dışı dağıtımı da yer aldı. Dağıtım hizmetine ilişkin olarak yayınların hangi kurumlara, hangi adreslere ve kaç adet gönderildiğini ortaya koyacak bilgilerin dosyada bulunması gerekirken, denetim kapsamında belediyeden bu bilgilerin sunulmasının istendiği belirtildi.

Ancak yayınların teslim edildiği adresleri, kurumları ve teslim miktarlarını gösteren açık ve denetlenebilir bir teslimat listesinin sunulmadığı kaydedildi. Bu nedenle ihale dosyasındaki dağıtım kaleminin hangi kapsamda gerçekleştirildiğinin belgeler üzerinden ortaya konulması gündeme geldi.

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DİJİTAL YAYINLAR FİZİKSEL OLARAK DA BASILDI

İhale dosyasında dikkat çeken bir diğer başlık ise dijital ortamda bulunan bazı yayınların fiziksel olarak bastırılması oldu. "K Edebiyat", "K Çocuk" ve "Yolu Kartal'dan Geçenler" gibi yayınların dijital ortamda bulunmasına rağmen basımının gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu süreç, Cumhurbaşkanlığı'nın 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında yayınların elektronik ortamda hazırlanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde de dosyada değerlendirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KARTAL

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Kartal Belediyesi'nde 15 milyon TL'lik skandal! İhale dosyasında dikkat çeken ayrıntılar
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