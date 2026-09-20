Kartal Belediyesi’nde 15 milyon TL’lik skandal

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Kartal Belediyesi tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen açık ihaleye sadece belediye şirketinin girdiği ortaya çıktı. Olayda ihale dokümanını yalnızca belediye şirketinin indirdiği, başka bir firmanın teklif sunmadığı görüldü. İhale, tek geçerli teklifin ardından 12 milyon 516 bin 500 TL bedelle belediye şirketine verildi. İhale sürecinin ardından iş kapsamında yüzde 19.30 oranında iş artışına gidildi. Böylece başlangıçta 12 milyon 516 bin 500 TL olan ihale bedelinin toplam büyüklüğü yaklaşık 15 milyon TL'ye ulaştı.