Kartal Belediyesi’nde işçi eylemi

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyeler, bu kez işçi maaşlarına ödememekle gündeme geldi. Hafta başında, her birinin 100 bin TL'yi aşan alacaklarını alamayan memurlar eylem yaparken; belediye, Pazar günü gerçekleşecek CHP delege seçimleri öncesi şirket üzerinden 30 yeni işçi almasına rağmen mevcut personelin maaşlarını aylarca eksik ödüyor. Fazla mesailer, ikramiyeler ve toplu sözleşmeden doğan haklar ödenmezken, maaşlar taksit taksit veriliyor.

TAKSİTLİ MAAŞ DÖNEMİ

25 Ağustos tarihine kadar tüm alacaklarının ödenmemesi halinde geri adım atmayacaklarını vurgulayan belediye işçileri, yaptıkları basın açıklamasında, "Bizler, Kartal Belediyesi'nde görev yapan emekçileriz. Artık dayanma gücümüz kalmadı. Kartal Belediyesi yönetimi, Çarşamba günü bizlere yaptığı açıklamada, hak ettiğimiz maaşın yalnızca ham kısmının yarısını ödeyebileceğini bildirdi. Belediye işçileri olarak 12 aydır maaşlarımızı taksitler halinde alıyoruz. 9 aydır mesai ücretlerimiz, 3 aydır ikramiye ve bayram ödemelerimiz yapılmıyor. Aylardır emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Kartal Belediyesi'nin, çalışanlarına olan toplam borcu 200 milyon TL'yi aşmıştır" dedi.

İŞÇİLERİN BÜYÜK DRAMI

Belediye'den alacaklarını alamadıkları için kiralarını ödeyemediklerini, borç içinde yüzdüklerini dile getiren belediye işçileri, hacizle boğuştuklarının da altını çizdi. CHP'li Kartal Belediyesi'nde işçi dramının yaşandığına dikkat çeken işçiler, "Bu eylem, nafakasını ödeyemediği için çocuğunu göremeyen bir babanın haykırışıdır. Bizler bugüne kadar ülkemizdeki ekonomik zorlukları, AKP iktidarının belediyelere yönelik SGK kesintilerini, son dönemde CHP belediyelerine yönelik operasyonları göz önünde bulundurarak sabrettik. Sendika yönetimi olarak da, işçiler olarak da iyi niyetimizi koruduk. Ancak geldiğimiz noktada görüyoruz ki; bu sabır ve iyi niyet, ne yazık ki Kartal Belediyesi yönetimi tarafından kötüye kullanılmıştır" dedi.

TEK SORUMLU BELEDİYE YÖNETİMİ

Kartal halkına da seslenerek destek isteyen Belediye işçileri, yaptıkları emeğin yok sayıldığını dile getirerek "Bu ilçenin temizliğinden güvenliğine, parklarından yollarına kadar her taşında alın teri olan bizler, artık yaşam mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele, sadece bizlerin değil, alın teriyle geçinen herkesin mücadelesidir. Kartal Belediyesi yönetimine açık çağrımızdır: Artık sabrımız tükenmiştir. Emeğe saygı gösterin. Alın terimizin karşılığını verin. İşçiyi görmezden gelen, ödemelerini yok sayan bir anlayışla bu belediye yönetilemez! Önceliğiniz firmalar değil, Kartal Belediyesi emekçileri olsun. 22.08.2025 Cuma gününe kadar kalan ödemenin tamamlanmaması halinde, 25.08.2025 Pazartesi günü itibariyle iş bırakma eylemlerimiz başlayacaktır. Oluşacak olan tüm sorunların sebebi de Kartal Belediyesi Yönetimidir" ifadelerini kullandı.