Kartal İmam Hatip Lisesi’nin hafız öğrencisi Japonya’dan altın madalyayla döndü

Ulusal ve uluslararı başarılarıyla adını en iyi liseler arasına yazdıran Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 11. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Demirel, Japonya'da düzenlenen World Mathematics Invitational (WMI) 2026 Dünya Finali'nde altın madalya kazanarak büyük bir uluslararası başarıya imza attı. Küçük yaşta hafızlığını tamamlayan ve fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) alanlarında birçok dereceye sahip olan Demirel, WMI ön eleme turunda dünya üçüncüsü olarak finale yükselmişti. Hız ve süre odaklı iki aşamadan oluşan final sınavında gösterdiği performansla altın madalyaya uzanan genç yetenek, Türkiye'yi gururlandırdı.

Günde 5 ila 9 saat arasında düzenli çalışarak bu başarıya ulaştığını belirten Demirel, "Doğru şekilde çalışmak ve öğrenmek için çabalamak lazım. Altın madalya ya da derece önemli değil, asıl mesele gayreti sürdürebilmek." dedi. Vietnam'da ağustos ayında düzenlenecek Asya Matematik Olimpiyatları finaline hazırlanan Demirel'in asıl hedefi ise en prestijli turnuva kabul edilen Uluslararası Matematik Olimpiyatları (IMO). Türkiye'nin geçmişteki 38 puanlık rekorunu aşmayı planlayan Demirel, "Benim hedefim de inşallah bu sınavda 42 puan alıp dünya birinciliğiyle dönmek. Türkiye'nin en üstte görünmesini ve bunun da benim vesilemle olmasını çok isterim" diyerek hedefini ortaya koydu. Genç şampiyon, asıl amacının madalyalardan ziyade aldığı eğitimle insanlara faydalı olabilmek olduğunu vurguladı.