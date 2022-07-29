Haberler Yaşam Haberleri Kartal Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Kartal İstasyonu İle Sabiha Gökçen Arası Kaç Dakika, Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 29.7.2022 10:01 Son Güncelleme: 29.7.2022 10:01

Kartal Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Kartal İstasyonu İle Sabiha Gökçen Arası Kaç Dakika, Nasıl Gidilir?

Kartal Marmaray durağı nerede sorusu bu durağı kullanmak zorunda olan kişilerin araştırdığı Marmaray durakları arasında yer alır. Birçok kişinin okul, iş ya da gezinti amacı ile kullandığı Kartal Marmaray durağı konum olarak rahat ulaşım sağlanabilecek bir yerdedir. Marmaray Kartal istasyonu nerede, nasıl gidilir sorusuna da bu bakımdan farklı şekillerde yanıt vermek mümkün olabilir. Yol tarifi ile Marmaray Kartal İstasyonu ile Sabiha Gökçen arası kaç dakika, nasıl gidilir soruları son derece merak edilir.

Kartal Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Kartal İstasyonu İle Sabiha Gökçen Arası Kaç Dakika, Nasıl Gidilir?

Kartal Marmaray durağı nerede sorusu çokça merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Aktif bir durak olan Kartal Marmaray durağı en kalabalık duraklar içerisinde bulunuyor. Bu bakımdan Marmaray Kartal İstasyonu nerede, nasıl gidilir sorularına farklı ulaşım şekilleri ile yanıt vermek gerekir. Yol tarifi ile Marmara Kartal İstasyonu ile Sabiha Gökçen arası kaç dakika, nasıl gidilir sorularını sizler için yanıtladık.

Marmaray Kartal İstasyonu Nerede?

Kartal Marmaray İstasyonu en çok kullanılan duraklar arasında yer alıyor. Bu bakımdan durağın son derece aktif çalıştığını söylemek mümkündür. Bu durağa ulaşabilmek için farklı ulaşım yöntemlerinden yararlanabilirsiniz. Marmaray Kartal İstasyonuna gidebilmek için şu araçları kullanabilirsiniz:

  • Otobüs: 132C, 132P, 133T, 16D kullanılabilir.
  • Tren: Marmaray (Ataköy-Pendik) ve Marmaray (Halkalı- Gebze) tercih edilebilir.
  • Metro: M4 kullanılabilir.
  • Minibüs olarak C-50 ve C-86 kullanılabilir.
  • Vapur: Kartal- Büyükada- Heybeliada kullanılabilir.

Bu ulaşım araçları ile rahatlıkla Kartal istasyonuna ulaşabilmeniz mümkündür.

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Yol Tarifi İle Marmaray Kartal İstasyonu İle Sabiha Gökçen Arası Kaç Dakika, Nasıl Gidilir?

Kartal Marmaray İstasyonu Sabiha Gökçen'e gitmek isteyen kişilerin de kullandığı bir duraktır. İstasyon ve havaalanı arası 24 kilometre mesafedir. İstasyondan havaalanına yaklaşık olarak 32 dakikada gitmek mümkündür.

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Kartal Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Kartal İstasyonu İle Sabiha Gökçen Arası Kaç Dakika, Nasıl Gidilir?
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